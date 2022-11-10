В Якутии нехватка айтишников?
В Якутии за месяц спрос на ИТ-специалистов вырос на 51%
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала, как изменилось количество вакансий, открытых в октябре 2022 года в Республике Саха (Якутия), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом количество предложений о работе в октябре стало выше на 4% по отношению к предыдущему месяцу, в регионе было открыто около 10,3 тысяч вакансий.
В 14 профессиональных сферах количество предложений о работе по сравнению сентябрем стало выше. Наиболее яркую динамику в Якутии показала сфера «ИТ-технологии» – количество вакансий здесь выросло на 51%. Кроме того, прирост наблюдается в профессиональных сферах «Высший менеджмент» (+17,4%), «Бухгалтерия» (+40%), «Безопасность» (+14,3%), «Административный персонал» (+10,8%) и «Продажи» (+9,1%). В конце списка сфер, где спрос на сотрудников вырос, оказались «Маркетинг» (+0,03%), «Управление персоналом» (1,2%) и «Инсталляция, сервис» (1,2%).
Падение спроса на персонал в регионе по сравнению с сентябрем 2022 года продемонстрировали оставшиеся 14 профсфер. Так, сильнее всего количество вакансий сократилось в сферах «Искусство, развлечения» (-57%), «Медицина, фармацевтика» (-15,5%), «Производство» (-7,9%). Кроме того, отрицательную динамику по сравнению с предыдущим месяцем показали сферы «Автобизнес» (-6,9%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (-6,1%) и «Добыча сырья» (-5%).
В целом с начала частичной мобилизации ситуация на рынке труда качественно не изменилась: «Каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые “шоки”, реагируя на них все более сглажено», — комментирует Наталья Данина, руководитель направления по клиентской эффективности hh.ru. – «Весной 2020 года, после начала локдауна, резко снизилось количество вакансий и резюме. Однако уже осенью 2020 года работодатели начали активно привлекать кандидатов, как это было до пандемии. В течение 2021 года рынок вакансий полностью восстановился и перешёл в фазу бурного роста. Тогда как активность соискателей осталась на уровне 2020 года. В результате 2021 год рынок труда России закончил в состоянии сильнейшего дисбаланса между спросом на труд и его предложением: людей просто перестало хватать всем желающим работодателям. Но после 24 февраля 2022 года произошёл резкий обвал рынка вакансий, а дальше — поэтапное восстановление. В итоге количество вакансий, размещённых в сентябре и октябре 2022 года компаниями на hh.ru, оказалось практически тем же, что и весной прошлого года».
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