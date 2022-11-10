В Якутии нехватка айтишников?

В Якутии за месяц спрос на ИТ-специалистов вырос на 51%

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала, как изменилось количество вакансий, открытых в октябре 2022 года в Республике Саха (Якутия), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом количество предложений о работе в октябре стало выше на 4% по отношению к предыдущему месяцу, в регионе было открыто около 10,3 тысяч вакансий.

В 14 профессиональных сферах количество предложений о работе по сравнению сентябрем стало выше. Наиболее яркую динамику в Якутии показала сфера «ИТ-технологии» – количество вакансий здесь выросло на 51%. Кроме того, прирост наблюдается в профессиональных сферах «Высший менеджмент» (+17,4%), «Бухгалтерия» (+40%), «Безопасность» (+14,3%), «Административный персонал» (+10,8%) и «Продажи» (+9,1%). В конце списка сфер, где спрос на сотрудников вырос, оказались «Маркетинг» (+0,03%), «Управление персоналом» (1,2%) и «Инсталляция, сервис» (1,2%).

Падение спроса на персонал в регионе по сравнению с сентябрем 2022 года продемонстрировали оставшиеся 14 профсфер. Так, сильнее всего количество вакансий сократилось в сферах «Искусство, развлечения» (-57%), «Медицина, фармацевтика» (-15,5%), «Производство» (-7,9%). Кроме того, отрицательную динамику по сравнению с предыдущим месяцем показали сферы «Автобизнес» (-6,9%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (-6,1%) и «Добыча сырья» (-5%).