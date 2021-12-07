В Якутии не открыты еще 3 переправы

В Якутии на федеральных и республиканских автодорогах из одиннадцати ледовых переправ разрешено движение на восьми. Все переправы доступны на реках Вилюй и Амга. На Лене еще не открылись две переправы, еще одна осталась на реке Алдан.

Примерный график открытия сезонных федеральных и республиканских дорог утвержден приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. В перечень ведомства не включены ледовые переправы на дорогах муниципального значения, которые утверждаются органами местного самоуправления.

Река Вилюй

На федеральной автодороге «Вилюй» для движения транспортных средств до 4 тонн открыты все четыре ледовые переправы.

Переправа через реку Вилюй на региональной автодороге «Эдьигээн» доступна для машин до 5 тонн.

Река Алдан

На федеральной автодороге «Колыма» ледовая переправа на реке Алдан открыта для транспорта до 4 тонн.

На автодороге регионального значения «Амга» переправу планируется открыть 15 декабря для машин с общей массой до 3 тонн.

Река Амга

Переправа через реку Амга у села Амга на автодороге «Амга» открыта для машин до 3 тонн.

Река Лена

На реке Лена вчера, 6 декабря, для машин до 3 тонн открылась ледовая от села Хатассы до Нижнего Бестяха на региональной автодороге «Умнас».

Переправа от микрорайона Кангалассы до Соттинцев в Усть-Алданском районе откроется, согласно примерному графику, 25 декабря для транспорта до 3 тонн.

Открытие ледовой переправы от Даркылаха до Нижнего Бестяха на автодороге федерального значения «Колыма» запланировано 5 января с общей массой до 10 тонн.

Как уточнили в минтрансе, все переправы перед открытием проходят проверку комиссии по контролю проверки грузоподъемности и технического освидетельствования переправы на льду. Для безопасного проезда легковых автомобилей толщина льда должна быть не менее 35-38 см, для грузовых автомобилей до 30 тонн – не менее 80 см.

Участки въезда и выезда оборудуются дорожными знаками, шлагбаумами, техническими средствами фото и видеофиксации, пунктами временного контроля.