В Якутии не останется обманутых дольщиков и проблемных объектов

С 2019 года введены новые правила, по которому все застройщики жилых домов работают с применением эскроу-счетов: средства дольщиков находятся на специальном счете в банке, а застройщик сможет их получить только при завершении объекта. В Якутии по старым правилам идет строительство пяти объектов, которые не находятся в зоне риска и будут завершены в установленные сроки. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказала генеральный директор Фонда по защите прав дольщиков Якутии Наталья Чусовская, сообщает ЯСИА.

Как рассказала гендиректор Фонда по защите прав дольщиков Якутии Наталья Чусовская, на сегодняшний день все застройщики еще с 2019 года обязаны работать с применением эскроу-счетов.

«Это значит, что денежные средства дольщиков не попадают в руки застройщиков, а находятся на специальном счете в банке. То есть застройщик не сможет использовать данные средства и получит их только когда завершит объект и получит разрешение на ввод. Таким образом, средства дольщиков защищены на сегодняшний день», — рассказала она.

Она также добавила, что в Якутии по старым правилам застройщики завершают строительство пяти объектов.

«Они не находятся в зоне риска и будут завершены в установленные в проектной декларации сроки», — заключила она.

За прошедший год восстановлены права около 260 участников долевого строительства. На сегодняшний момент в реестре осталось шесть проблемных объектов, по которым идет работа. К концу 2023 года в Якутии, согласно плану, не останется обманутых дольщиков,

Из шести проблемных объектов по четырем реализуется механизм публично-правовой кампании. Это объекты «Г-1» и «Г-2» застройщика «Черов и К», также объект по улице Автодорожная компании «Монолит-Строй», многоквартирный дом в селе Чурапча. Они переданы республиканскому фонду по защите прав дольщиков, который осуществляет на сегодняшний день подготовительные работы к завершению этих объектов. На данный момент по этим объектам работа находится на стадии разработки проектно-сметной документации. В этом году планируется завершить строительство блока «Г-1» объекта «Черов и К» и многоквартирного дома в селе Чурапча.

Также силами застройщика ожидается завершение строительства объекта нежилого назначения по улице Петра Алексеева. В 2023 году планируется завершить оставшиеся объекты, по которым восстановление прав граждан реализуется по механизму федерального фонда — это блок «Г-2» «Черов и К» и объект по улице Автодорожной. Они будут завершены в декабре 2023 года. Также по объекту на улице Кальвица было принято решение о выплатах и с 15 февраля стартуют выплаты обманутым дольщикам.

Таким образом, к концу 2023 года на территории Якутии не должно остаться ни одного обманутого дольщика и проблемного объекта.