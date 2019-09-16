В Якутии не обнаружено новых лесных пожаров

По оперативным данным на 16 сентября за прошедшие выходные в республике ликвидировано 3 пожара в зоне контроля.

На обслуживаемых территориях новых лесных пожаров не зарегистрировано.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики под постоянным наблюдением находятся 13 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 20 067,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.