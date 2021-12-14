В Якутии не могут найти инвесторов для восстановления дома первого Героя Советского Союза

В селе Кердем Хангаласского района завершили реставрацию деревянной Николаевской церкви ХIХ века. Работы велись в рамках федеральной программы «Развитие культуры и туризма» к столетию ЯАССР, а также по проекту «Сохраним памятники».

«Если мы не позаботимся о сохранности объектов культурного наследия, скоро можем потерять многие из них. Проект будет нашим вкладом в увековечивании исторического и культурного достояния, данью уважения памяти наших выдающихся земляков», – отмечал ранее Айсен НИКОЛАЕВ.

Вместе с супругой они на личные средства восстановили уникальный образец деревянного зодчества – «Мельница — топчанка XIX века» в Черкехском наслеге Таттинского района.

Инициативу главы республики поддержали многие якутяне, среди них народные депутаты, руководители министерств и ведомств, представители местного самоуправления, крупных предприятий и малого бизнеса. Все они внесли средства на возрождение 35 объектов культуры.

Так, в 2020 году в Таттинском районе отреставрировали крупные памятники федерального и регионального значения – «Юрта Пекарского, XIX век» и «Восьмигранная якутская юрта (деревянная), 1867 г.». В 2021 году восстановили памятник федерального значения «Башня Манчаары, XIX век». Объект стал выставочным зданием Мегино-Кангаласского краеведческого музея и открыт для постоянного посещения.

В Горном, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Среднеколымском, Хангаласском, Чурапчинском и других районах возродили памятники, посвященные историческим событиям районов, гражданской войне в Якутии и Великой Отечественной войне. Одним из них стал мемориал в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе Нерюнгри.

«В рамках проекта планируется реставрация дома Суоруна Омоллоона в городе Якутске, комплекса старинных якутских сооружений в местности Ытык Танаһа, а также ряда объектов Черкехского музейного комплекса в Таттинском районе. Мы продолжаем искать инвесторов для восстановления дома Героя Советского Союза Федора Попова в местности Атыыр Тириитэ в Мегино-Кангаласском районе, также трибуны, где выступал Платон Ойунский, в селе Намцы», – сказал руководитель Департамента по охране объектов культурного наследия Николай МАКАРОВ.

Напомним, что одной из главных целей проекта «Сохраним памятники» является сохранение культурного наследия региона, популяризация знаний об истории родного края и патриотическое воспитание молодёжи. Подведение итогов проекта состоится 18 апреля 2022 года в Международный день охраны памятников и исторических мест.