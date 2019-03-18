В Якутии названы причины исчезновения людей

Розыск без вести пропавших лиц – одно из главных направлений деятельности полиции. По каждому заявлению о пропаже человека отрабатываются десятки версий произошедшего, затрачиваются немалые силы и средства. Сигнал о пропавшем человеке, особенно о несовершеннолетнем, расценивается как чрезвычайное положение.

В большинстве случаев местонахождение разыскиваемых устанавливается. Нередко причиной самовольного ухода людей являются ведение праздного образа жизни, злоупотребление спиртными напитками, легкомыслие и эгоизм. В редких случаях граждане покидают свои семьи вследствие болезней, несчастных случаев и преступлений.

Сотрудниками полиции были установлены местонахождения 17 граждан, среди которых двое несовершеннолетних.

Так, в Нерюнгри ушла из дома и не давала о себе знать 15-летняя девушка. Номер мобильного телефона был отключен. В дежурную часть обратился родители подростка. Без вести пропавшая была разыскана через двое суток. Оказалось, девушка все это время находилась у своих друзей. Как стало известно, девушка не в первый раз убегает из дома и состоит на учете в ПДН. Таким же образом пропала 15-летняя девушка из Якутска. В дежурную часть обратилась опекун девочки. На следующий день после обращения подростка нашли.

Медсестра одного из домов-интернатов обратилась в полицию с просьбой оказать содействие в поисках 53-летнего постояльца. На четвертые сутки полицейские установили местонахождения мужчины.

Заставил поволноваться своих родных и 50-летний житель Якутска. В дежурную часть обратился племянник. Через неделю местонахождение мужчины было установлено.

Местонахождение 13 жителей Якутска также было установлено в кратчайшие сроки. В дежурную часть полиции обращались взволнованные мужья и жены без вести пропавших. Все пропавшие супруги были найдены.

Уважаемые граждане, берегите себя и своих родных. Сообщайте о своем местонахождении родственникам. Помните – вас ждут дома.