В Якутии назвали лучшую пожарную часть 2019 года

В Республике Саха (Якутия) завершился республиканский этап Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучшая пожарная часть». В этом году победителем стала Пожарно-спасательная часть №1 ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)».

Пожарная часть №1 была основана в городе Ленск 2 апреля 1957 г., на тот момент штатная численность составляла всего 15 человек. В начале 1958 года началось строительство здания пожарной части на перекрестке улиц Победы и Пролетарская, в котором часть располагалась до 1992 года. В настоящее время пожарно-спасательная часть располагается в типовом здании, облик которого изменился в 2005-2006 годы, когда был произведен капитальный ремонт. Да и в настоящее время проводится большая работа по благоустройству пожарно-спасательной части, создаются условия для комфортного пребывания на службе. Оборудованы комнаты психологической разгрузки, уютные бытовые комнаты, учебные классы, идет работа по созданию музея. Любителям спорта предоставлена возможность для тренировок в свободное время в тренажерном зале.

С 2013 года часть возглавляет майор внутренней службы Евгений Владимирович Емельяненко. Это грамотный и внимательный руководитель своего подразделения. Он не остается безучастным в жизни каждого подчиненного сотрудника, оказывая им помощь в решении личных проблем. Всегда стремится улучшить быт своего подразделения, при этом не отказывает в помощи и другим подразделениям.

Сегодня пожарно-спасательная часть №1 – эффективное, мобильное подразделение, способное противостоять любым угрозам природного и техногенного характера. Часть постоянно развивается, наращивая мощь и совершенствуя оперативную систему реагирования. Имеет на вооружении современную технику пожаротушения и спасательное оборудование. В ПСЧ-1 несут службу 50 человек, средний возраст которых 30 лет. В последние годы заметно вырос престиж профессии пожарный — спасатель. В пожарную охрану Ленска пришли работать молодые ребята, за плечами которых служба в армии и опыт оперативной работы.

В настоящий момент, пожарно-спасательная часть №1 ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)» – это одно из красивейших зданий города. Достопримечательностью также стала и небольшая часовня, построенная в знак благодарности мужественным и самоотверженным пожарным, спешащим на помощь людям в тяжелую минуту.