21.10.2022
12:45
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Происшествия
В Якутии назревает новый скандал?
По информации «Якутска вечернего», следственные органы предъявили обвинение руководителю рабочей группы по строительству онкологического диспансера, уже бывшему начальнику производственного отдела ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» 43-летнему Георгию М. и «другим лицам».
По сведениям, поступившим в «ЯВ», речь идет о медицинском оборудовании. Сообщается, что в последнее время в Службе госзаказчика увольнения следуют одно за другим. Кто-то сбежал из страны из-за мобилизации, другие — из-за недостроенного онкологического диспансера, в который были вложены большие федеральные деньги. Речь идет о миллиардах рублей. По неофициальной информации «ЯВ», подал заявление об увольнении и директор предприятия Петр К.
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Фото: SakhaLife.ru.
Источник: vecherniy.com
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