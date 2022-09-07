В Якутии назначили регионального сервисного уполномоченного. Им стала первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Елена Кузнецова.

В задачи региональной команды РСУ будет входить проведение исследований жизненных обстоятельств, выявление потребностей населения области и системных проблем, проектировка «идеального клиентского пути» человека при получении социальной услуги или сервиса. РСУ должен будет обеспечить внедрение решений, необходимых для создания такого пути. Институт региональных сервисных уполномоченных внедряется в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) – системы непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанной на принципах клиентоцентричности.

Отбор и обучение региональных сервисных уполномоченных проводится в несколько этапов. В июле 2022 года Агентством стратегических инициатив было проведено очное обучение сервисному дизайну. В тренингах приняли участие более 150 кандидатов и членов их команд из российских регионов. Под руководством экспертов АСИ они работали над вопросами внедрения клиентоцентричных подходов при создании или изменении процессов получения социальных услуг, практиковались в поиске оптимальных решений с использованием методологии сервис-дизайна, изучали методы проведения исследований в социальной сфере, составляли целевые портреты потребителей и сценарии оказания сервисных услуг, смогут создавать прототипы решений, тестировать их и реализовывать совместно с жителями.

Республика Саха (Якутия) также принимает участие в следующем этапе обучения региональных сервисных уполномоченных (РСУ) и сервисных дизайнеров ­- акселераторе. В рамках акселерации участники из 27 регионов РФ будут работать с 7 жизненными ситуациями: выход на пенсию, потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребенка, трудоустройство. Представителям региональных команд на протяжении 12 недель предстоит рассматривать, детализировать, разрабатывать решения для этих жизненных ситуаций. Лучшие решения будут реализованы и получат возможность для тиражирования в других регионах.

«Благодаря работе РСУ мы можем реализовать принцип человекоцентричности, а именно внедрить необходимые изменения в процесс оказания социальных услуг и сделать их ориентированными под потребности граждан. Сейчас в акселерационной программе участвует 27 регионов по 7-ми жизненным ситуациям, и мы рассчитываем, что в дальнейшем число участников увеличится. Со своей стороны, мы максимально включены в данный процесс, постоянно общаемся с командами, помогаем найти оптимальные решения. На постоянной основе их поддерживают и направляют опытные менторы и эксперты АСИ. Уверены, что у сервисных уполномоченных получится внедрить необходимые изменения и вывести процесс получения социальных услуг на качественно новый уровень», – отметил директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко.

В этом году пилотный проект АСИ по созданию института сервисных уполномоченных будет реализован в 32 субъектах РФ: Иркутская, Новосибирская, Астраханская, Нижегородская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Белгородская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Амурская, Ульяновская, Архангельская, Магаданская, Сахалинская области, республики Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Марий-Эл, Саха (Якутия), Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Дагестан, город Севастополь, Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Национальная социальная инициатива – система непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанной на принципах клиентоцентричности. Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам президент РФ Владимир Путин поручил реализовать проект по всей стране.