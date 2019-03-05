В Якутии назначен прокурор

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.02.2019 № 182-к советник юстиции Сергеева Парасковья Александровна назначена прокурором Аллаиховского района Республики Саха (Якутия).

Сергеева П.А. родилась в 1983 году. Высшее юридическое образование получила в Якутском государственном университете им. М.К. Аммосова (2005).

Службу в органах прокуратуры начала в апреле 2006 г., последовательно пройдя путь от помощника прокурора районного звена до заместителя прокурора.

С марта 2011 г. и до назначения прокурором Аллаиховского района состояла в должности заместителя прокурора Усть-Алданского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей объявлена благодарность Генерального прокурора Российской Федерации, неоднократно поощрялась приказами прокурора Республики Саха (Якутия).