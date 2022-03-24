В Якутии назначен новый лесничий

Сегодня и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Евгений Перфильев представил коллективу департаментов лесного надзора и лесного хозяйства нового заместителя министра – главного лесничего республики Андрея Коноплева.

Глава ведомства отметил, что Андрей Николаевич обладает большим опытом работы в сфере лесного хозяйства.

«После окончания вуза начинал работать мастером леса Чульманского лесничества и дослужился доруководителя Нерюнгринского лесничества. За время работы в лесничестве зарекомендовал себя как грамотный, высококвалифицированный руководитель. Я знаю его давно и уверен, что Андрей Николаевич справится со всеми задачами, которые на него возложены.Прошу работатьвместе и поддерживать его во всех начинаниях», — подытожил Евгений Перфильев.

Отметим, накануне Андрей Коноплев указом главы назначен заместителем министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).