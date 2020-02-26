В Якутии избран бизнес-омбудсмен

В ходе XIII пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) народные депутаты рассмотрели кандидатуру Альбины Егоровны КЫЧКИНОЙ на назначение на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия).

Кандидатуру Альбины Кычкиной народным избранникам представил руководитель Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Афанасий ВЛАДИМИРОВ. Он отметил, что Альбина Кычкина с 2003 года является индивидуальным предпринимателем, с 2011 года генеральным директором ООО «Центр программного обеспечения «Статус».

За свою трудовую деятельность она внесла существенный личный вклад в развитие цифрового воспитания подрастающего поколения и цифровой отрасли Якутии и Дальневосточного федерального округа.

Альбина Кычкина является членом Координационных советов по предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия) и при главе городского округа «город Якутск», Координационной комиссии по улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия), членом Общественной палаты города Якутска, сопредседателем экспертной группы автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», председателем Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», а также членом Ассоциации поставщиков программных продуктов, Некоммерческого партнёрства «Ассоциация развития ИТ- отрасли Республики Саха (Якутия)».

Отмечено, что ЯРО ООО «Деловая Россия» под руководством Альбины Кычкиной активно работает по направлению снижения налоговой нагрузки. Ею организована и создана Ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии».

Афанасий Владимиров подчеркнул, что Кычкина имеет широкий опыт работы с представителями предпринимательского сообщества, общественными объединениями, муниципальными образованиями и органами государственной власти Республики Саха (Якутия) по вопросам защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. За более чем 16-ти лет практического опыта работы в сфере предпринимательства она зарекомендовала себя как грамотный профессионал, знающий проблемы бизнеса изнутри, общественный лидер и опытный предприниматель.

«Кандидатура Альбины Егоровны Кычкиной на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) избрана Координационным советом по предпринимательству при Главе Якутии и согласована с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым», – сообщил Афанасий Владимиров.

По итогам тайного голосования Альбина Кычкина назначена на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия). За её кандидатуру проголосовали – 56 народных депутатов, против – 3, от голосования воздержался один парламентарий.

В ответном слове Альбина Кычкина поблагодарила народных депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я), членов Координационного совета по предпринимательству при Главе РС (Я) и представителей бизнес-сообщества республики за оказанное доверие, а также поддержку и утверждение её кандидатуры на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия).