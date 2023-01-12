12.01.2023
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Погода
В Якутии наступили крещенские морозы
В большинстве районов холодная без осадков погода, в населенных пунктах морозные туманы, небольшой снег местами на юге и севере Якутии. Поземки при порывах ветра до 7-12 м/с в Ленском районе, днем в Нерюнгринском районе. Температура воздуха ночью -42-47°, на северо-востоке -53-58°, в низинах -58-63°, в Оленекском районе -47-52°, на юго-западе, юге -35-40°, днем -38-43°, юго-западе, юге -33-38°, северо-востоке -49-54°, в низинах -54-59°, северо-западе -44-49°.
В Якутске без существенных осадков, местами туман, ветер юго-западный 2-5 м/с. Температура ночью -39-41°, днем -37-39°.
Фото: анимация: Tundra.animation
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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