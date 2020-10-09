В Якутии нашли виновника продолжительных лесных пожаров

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Прокуратура Горного района Якутии провела проверку исполнения ГКУ РС (Я) «Горное лесничество» мероприятий по своевременному наращиванию сил и средств на пожароопасных участках и оперативному тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года.

Проверкой установлено, что учреждением при организации тушения трех лесных пожаров в июле – августе 2020 года не привлечены необходимые силы и средства, ненадлежащим образом проведена мобилизация местного населения, что повлекло за собой длительное действие лесных пожаров на территории района, увеличение их площади в совокупности до 3000 гектар с причинением ущерба лесному фонду.

Прокуратурой района в указанной связи внесено представление в адрес Горного лесничества, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены путем увеличения сил и средств, в том числе мобилизации населения, направления дополнительной техники для тушения лесных пожаров. В результате принятых мер пожары ликвидированы.

Кроме того, в отношении лесничего, ответственного за организацию тушения лесных пожаров, инициировано дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.32.3 КоАП РФ (невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров, совершенное в условиях особого противопожарного режима). По результатам его рассмотрения на основании постановления органа государственного пожарного надзора должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 25 000 рублей.

Жалоба лесничего на данное постановление районным судом оставлена без удовлетворения, назначенное административное наказание – без изменения.