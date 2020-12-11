В Якутии нашли тела троих человек

Следственными органами устанавливаются обстоятельства гибели трех человек при схожих обстоятельствах в городах Нерюнгри и Мирном.

Вечером 9 декабря 2020 года к следователям следственного отдела по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении тел 35-летней женщины и 30-летнего мужчины в салоне автомашины «Mazda».

Автомобиль находился в гаражном боксе гаражного кооператива «Строитель-1». Сотрудниками следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия и тел признаков насильственной смерти не обнаружено.

Вечером 10 декабря в гараже ГСК «Фотон» в городе Мирном обнаружено тело 39-летней женщины рядом с автомобилем «Volkswagen», в помещении гаража присутствовал резкий запах выхлопных газов. Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено.

Для установления причин смерти погибших проводятся судебно-медицинские экспертизы, однако следователи не исключают вероятности их гибели вследствие воздействия угарного газа от работающих двигателей автомобилей.

Следственные органы в очередной раз напоминают жителям республики об опасности нахождения в закрытом пространстве при работающем двигателе автомобиля. Прогревая двигатель, необходимо обеспечить доступ воздуха в помещение гаража, открыв его двери.

По окончании эксплуатации транспортного средства и его постановке в гараж во избежание трагедии необходимо заглушить двигатель, предотвратив выработку выхлопных газов автомобиля.