В Якутии нашли небезопасное мясо

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в г. Мирный в период с 4.10.2021 г. по 29.10.2021 г. проведены и завершены внеплановые проверки в рамках выполнения поручения Председателя Правительства РФ в отношении 19 хозяйствующих субъектов. Цель проверки – контроль хранения, реализации и оборота свинины и мяса птицы.

По результатам проверки в отношении 6 хозяйствующих субъектов выявлены грубые нарушения ветеринарного законодательства, а именно:

— хранение и реализация продукции с истекшим сроком годности;

— обезличенная продукция;

— продукция без ветеринарно-сопроводительных документов.

Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в отношении индивидуальных предпринимателей и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.

Небезопасная продукция снята с реализации и принята на ответственное хранение до принятия решения об утилизации.

Сотрудниками Управления на постоянной основе проводится работа по выявлению в обороте потенциально небезопасных пищевых продуктов. В частности, речь идёт о молочной и мясной продукции, поступающей в торговые точки, сетевые магазины и муниципальные учреждения всего региона.