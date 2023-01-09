В Якутии нашли крупнейшее газовое месторождение

Предприятие «Туймааданефтегаз» открыло новое крупное газоконденсатное месторождение в Олекминском районе, его извлекаемые запасы газа оцениваются в 34 865 млн кубометров.

Оно было открыто при бурении на Мухтинском лицензионном участке. Геологоразведочные работы, проведенные специалистами Компании, подтвердили значительный газовый потенциал участка. В ходе испытаний было открыто новое месторождение, которое сегодня получило название Мухтинское.

«Мы стремимся, чтобы республика укрепляла позиции энергетического лидера на Дальнем Востоке. Новое открытие должно также положительно и в кратном размере повлиять на общий рост объема добычи газа в последующей перспективе. Одно из главных преимуществ расположения нового месторождения — вблизи находятся магистральный газопровод «Сила Сибири» и нефтепровод ВСТО. Это дает новые возможности как для повышения потенциала самого участка, так и для предприятия», — прокомментировал первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин.

Напомним, что Якутия по итогам 2022 года вошла в десятку лучших регионов России по росту промышленности. По итогам прошлого года общий объем добычи газа составил более 17 млрд кубометров, что на 24% больше чем за аналогичный период 2021 года.