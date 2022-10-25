В Якутии нашли первые фрагменты ракеты, запущенной с космодрома Восточный

Первые фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1.б» обнаружены на территории Вилюйского улуса

25 октября 2022 г. в ходе второго дня обследования территории падения отделяющих частей космических объектов на территории Вилюйского улуса обнаружен один из топливных баков ракеты-носителя «Союз-2.1.б» стартовавшего с космодрома «Восточный» 23 октября 2022 г.

Со слов старшего группы спасателей ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)», обеспечивающих безопасность рабочей группы Павла Алексеева, за два дня в ходе вертолетного облета обследовано более 1000 км. и сегодня на северо-западной части вилюйского улуса обнаружен первый фрагмент ракетоносителя «Союз-2.1.б». Поисковые работы продолжаются.

В послепусковых работах принимают участие государственная корпорация «Роскосмос», ФГУП «ЦЭНКИ», Служба спасения РС (Я), министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я), администрации «Вилюйский улус».