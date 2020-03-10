В Якутии нарушили права учителей

Прокуратура Нижнеколымского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в муниципальном казенном учреждении «Колымская национальная средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Таврата».

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации образовательное учреждение имеет задолженность по выплате заработной платы перед работниками в сумме 89 000 рублей. Данная задолженность образовалась в связи с проведением перерасчета ранее выплаченных сумм по оплате труда.

В целях защиты нарушенных прав работников прокуратура направила в их интересах заявления в суд о взыскании заработной платы, а также внесла в адрес начальника районного управления образования представление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками школы погашена в полном объеме, их права восстановлены.