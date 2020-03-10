10.03.2020
10:44
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Происшествия

В Якутии нарушили права учителей

Прокуратура Нижнеколымского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в муниципальном казенном учреждении  «Колымская национальная средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Таврата».

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации образовательное учреждение  имеет задолженность по выплате заработной платы перед работниками в сумме 89 000 рублей. Данная задолженность образовалась в связи с проведением перерасчета ранее выплаченных сумм по оплате труда. 

В целях защиты нарушенных прав работников прокуратура направила в их интересах заявления в суд о взыскании заработной платы, а также внесла в адрес начальника районного управления образования представление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования  задолженность по заработной плате перед работниками  школы погашена в полном объеме, их права восстановлены.

Фото: из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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