В Якутии нарушали закон о погребении



Прокуратура Алданского района нашла нарушения законодательства о погребении и похоронном деле.

Установлено, что на территории поселений района располагаются кладбища, права на земельные участки под которыми муниципалитетами не оформлены.

В ходе проверки выявлены факты образования на территории погребений несанкционированных свалок, отсутствия контейнеров для отходов, ограждений, дренажной системы.

Кроме того, установлены нарушения при организации похоронного дела – администрациями не созданы специализированные службы, которые на безвозмездной основе осуществляют погребение умерших, не приняты меры по утверждению административных регламентов по оказанию услуг по погребению, иных необходимых нормативных актов.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес глав поселений представления, а также возбудила в отношении ряда муниципальных образований административные производства по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования организованы работы по устранению нарушений, в том числе выделены бюджетные средства, заключены договоры на оформление земельных участков и т.д. Виновные лица привлечены к административной ответственности.