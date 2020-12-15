В Якутии наркоманам сломали кайф

Прокуратура Сунтарского района направила в суд уголовное дело в отношении двух мужчин по незаконному приобретению, хранению наркотических средств.

По версии следствия, обвиняемые, в середине сентября 2020 года вступили в предварительный сговор на совместное незаконное приобретение наркотических средств, с целью употребления и выехали на территорию одного из населенных пунктов Сунтарского района, где собрали дикорастущие наркотические растения коноплю, которое упаковали в полимерный пакет.

Противоправные действия указанных лиц были пресечены сотрудниками ОМВД РФ по Сунтарскому району при возвращении в с. Сунтар, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общий вес наркотических средств составил 373,4 грамм, что является крупным размером.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано начальником СО ОМВД России по Сунтарскому району.