В Якутии наркодельцы пойдут под суд

Заместитель прокурора Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух членов организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, по сети Интернет, в крупном размере).

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2018 года, двое безработных молодых жителей Якутска, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами по сети Интернет, распространили в Якутске партию наркотического средства «гашиш», «каннабис (марихуана)», в значительном размере, и психотропного вещества «амфетамин», в крупном размере, часть которого разложили по тайникам на территории Якутска для дальнейшей продажи потребителям по сети Интернет, а часть незаконно хранили при себе до изъятия их сотрудниками полиции. Часть из разложенных по тайникам наркотических средств также была изъята следователем во время проведения следственных действий.

В отношении неустановленных поставщиков наркотических средств, действовавших в сети Интернет, уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.

Уголовное дело расследовано следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия).

Поле утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.