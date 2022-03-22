В Якутии наращивается объем дорожных работ

В Якутии с каждым годом растет объем дорожных работ, развивается дорожная инфраструктура, обеспечивается безопасность дорожного движения с реализацией нацпроекта «БКД».

«По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в нашей республике приведены в норматив сотни километров автодорог, но нашим подрядным дорожным организациям еще предстоит выполнить многое», — подчеркнул генеральный директор ГКУ «Управтодор РС(Я)» Семен Филиппов.

По словам главы ведомства, в этом году по региональным автодорогам планируется обеспечить ввод свыше 230 км. Дорожные работы будут развернуты на 26 объектах. Планируется отремонтировать более 223 км автомобильных дорог, а также досрочно ввести в эксплуатацию после реконструкции автодорогу «Нам» на участке из Якутска до местности «Ус Хатын» (7,2 км) и мост через реку Нюя в Усть-Майском районе (с подходами 1,63 км).

Кроме того, в рамках обеспечения безопасности дорожного движения планируется обеспечить ввод уличного освещения на автодорогах «Мюрю», «Кобяй», «Хатассы», «Бетюн», «Нам» и «Умнас» с общей протяженностью свыше 15 км, барьерного ограждения по автодорогам «Кобяй» и «Умнас», протяженностью свыше 4 км, а также установить более 2,6 тыс. дорожных знаков.

Всего на региональные автомобильные дороги в 2022 году выделено свыше 7,1 млрд. рублей, в том числе из средств федерального бюджета более 3,1 млрд. рублей.

«В текущих условиях мы работаем без изменений, срыва намеченных планов нет», — добавил руководитель Управтодора.

По нацпроекту в Якутии до 2024 года планируется привести в нормативное состояние 1242 километра автомобильных дорог и 1940 погонных метров мостовых переходов. С началом его реализации в 2019 году дорожники Якутии сдали 122,9 км автодорог регионального значения, в 2020 году – 210 км, а в прошлом году – более 220 км.