В Якутии направят 1,5 млрд рублей на программу “1000 дворов на Дальнем Востоке”

На реализацию программы “1000 дворов на Дальнем Востоке” в Якутии будет направлено 1556,46 млн рублей, из них 979,65 млн из федерального бюджета и 576,81 млн рублей из муниципального и республиканского бюджетов. В 2022 году будут благоустроены дворовые территории и мини-парки в 37 муниципальных образованиях республики.

“Создание комфортной среды во дворах имеет колоссальное влияние на социальное благополучие в населенных пунктах. Появление благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий позволяет реально улучшить качество жизни людей. Одна из важнейших задач при реализации проектов — максимальное вовлечение жителей на всех этапах работ”, — подчеркнул Айсен Николаев в ходе рассмотрения исполнения программы “1000 дворов на Дальнем Востоке”.

Руководитель республики также обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть проведены качественно и в срок.

В конкурсном отборе, который состоял из двух этапов, приняли участие более 140 тысяч якутян. На первом этапе по итогам голосования якутян были сформированы 83 заявки от муниципальных образований на обустройство 157 дворов и мини-парков и направлены на рассмотрение межведомственной комиссии. По итогам заседания межведомственной комиссии проекта «Родные города и села» утвержден адресный перечень территорий, в который вошли 124 двора и мини-парка. Напомним, работы по благоустройству должны быть начаты 1 мая завершены в срок по 1 ноября 2022 года.

На сегодня Управлением архитектуры разработаны типовые решения, минимальные требования по проектированию и сметным решениям. Совместно с Центром компетенций проведены консультации и согласованы дизайн-проекты благоустройства территорий. Даны типовые решения и подобран перечень детского и спортивного оборудования.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил ускорить разработку проектно-сметной документации объектов благоустройства по программе “1000 дворов на Дальнем Востоке”. Определить объемы работ и поставки детского и спортивного оборудования по каждому муниципальному образованию.







