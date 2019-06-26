В Якутии направлено в суд уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного перемещения через границу Российской Федерации сильнодействующих веществ.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков при участии службы безопасности УФПС Республики Саха (Якутия) – филиала ФГУП «Почта России» установлен и задержан 33-летний безработный местный житель, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято международное почтовое отправление, при вскрытии которого обнаружены контейнер с таблетками в количестве 101 шт., а также 3 блистера с таблетками светлого цвета в количестве 60 шт.

Изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр, по результатам которого установлено, что таблетки содержат в своем составе сильнодействующие вещества синтетического происхождения. Задержанный пояснил, что в почтовом отправлении находятся анаболические стероиды, которые он приобрел через интернет для личного потребления.

По факту незаконного перемещения сильнодействующих веществ через границу РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время уголовное дело утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу.