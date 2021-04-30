В Якутии написали Диктант Победы

29 мая 2021 года на 16 000 площадках в 80 странах мира прошел «Диктант Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны.

В Усть-Майском районе «Диктант Победы» прошел на 8 площадках образовательных учреждений. Всего приняло участие 165 человек — 71 учащихся и 94 взрослых. Общественные организации школ также не остались в стороне. Так, юнармейцы МБОУ «Солнечнинская СОШ» приняли активное участие в написании «Диктанта Победы».

В Усть-Янском районе 130 приняло участие на 8 площадках.

В Якутске на базе Арктического ГАТУ студенты и сотрудники университета написали «Диктант Победы». Всего в диктанте приняли участие 64 человек.

В Намском районе работало 10 площадок в пунктах проведения экзаменов, в очной форме приняли участие 641 человек, в т.ч. 380 учащихся. Кроме этого работники образовательных организаций приняли участие в очных площадках, организованных на базе сельских библиотек. Около 300 человек зарегистрировались для участия в диктанте в онлайн формате. Каждая площадка была оснащена достаточным количеством посадочных мест и оборудована необходимым техническим оборудованием, имела доступ в сеть Интернет.

В Жиганском районе всего работала 4 площадки, которыми стали Линдинская малокомплектная школа, Бестяхская малокомплектная школа, Кыстатыамская малокомплектная школа и Жиганская средняя школа. Всего Диктант Победы написали 130 человек, это в основном педагоги и старшеклассники. «Я на все 25 вопросов постаралась ответить, на уровне своего знания, задания были нелегкими. Своим участием в данной акции я выразила чувство благодарности, гордости, преклонения, уважения великим тем годам», — рассказала учитель начальных классов Кыстатыамской малокомплектной школы Татьяна Корякина.

15 образовательных учреждениях Хангаласского улуса были подготовлены площадки, желающие написали диктант в дистанционном формате. Участников площадки, размещенной в Покровской СОШ 1 им. И.М. Яковлева поздравила депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва Галина Данчикова. Депутат подчеркнула важную цель данного мероприятия и пожелала участникам удачи. Также с приветственным словом к участникам обратился депутат районного Совета Борис Протодьяконов. «Каждый из нас понимает важность сохранения памяти об истории Великой Отечественной войны, о героях, о человеческих судьбах, и это ценно. Мы должны сохранять и передавать эти знания будущему поколению, чтобы память о великом подвиге нашего народа жила вечно», — сказал Борис Петрович.

Итоги «Диктанта Победы» будут подведены 24 июня 2021 года. Победители получат приглашение и станут почетными гостями парада Победы на Красной площади 9 мая 2022 года. А выпускники школ, которые правильно ответили на все вопросы «Диктанта Победы», получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы страны.