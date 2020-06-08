В Якутии напали на женщину-полицейскую

5 июня 2020 года участковый и помощник оперативного дежурного прибыли по вызову в один из жилых домов села Сунтар.

В ходе задержания, 21-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывал в адрес полицейских угрозы о применении насилия, схватил руками за оба предплечья сотрудницу полиции и сильно сжал, причинив женщине боль. Далее, в ходе доставления в ОМВД России по Сунтарскомурайону, мужчина, находясь в служебном автомобиле, ударил лбом ее в голову.

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. С учетом наличия неоднократных судимостей, две из которых не погашены, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.