08.06.2020
18:03
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Происшествия

В Якутии напали на женщину-полицейскую

5 июня 2020 года участковый и помощник оперативного дежурного прибыли по вызову в один из жилых домов села Сунтар. 

В ходе задержания, 21-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывал в адрес полицейских угрозы о применении насилия, схватил руками за оба предплечья сотрудницу полиции и сильно сжал, причинив женщине боль. Далее, в ходе доставления в ОМВД России по Сунтарскомурайону, мужчина, находясь в служебном автомобиле, ударил лбом ее в голову. 

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. С учетом наличия неоднократных судимостей, две из которых не погашены, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.  

В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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