В Якутии накрыли нелегального алкоголя на 4,5 миллиона рублей

В январе текущего года участковыми уполномоченными полиции отделения МВД России по Булунскому району при проведении профилактических мероприятий были выявлены факты незаконной продажи алкогольной продукции в двух продуктовых магазинах северного поселка Тикси.

В ходе проверки полицейскими установлено, что реализуемая спиртосодержащая продукция находится в нелегальном обороте и имеет признаки фальсификации. В результате проведенных мероприятий в торговых и складских помещениях, а также в металлическом гараже, расположенного во дворе одного из магазинов полицейскими обнаружено и изъято около 17 000 бутылок водки с не соответствующими федеральными специальными акцизными марками.

Владельцы магазинов, директоры общества с ограниченной ответственностью пояснили, что немаркированная алкогольная продукция хранилась в целях дальнейшего сбыта.

Общий объем нелегальной продукции составил свыше 8 тысяч литров, стоимостью более 4,5 миллионов рублей.

Изъятый алкоголь был направлен на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Саха (Якутия), по результатам которого установлено, что акцизные марки не соответствуют требованиям ГОСТа и являются поддельными.

По данному факту следователем отделения МВД России по Булунскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

По признакам преступления, предусмотренного ст.171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанной противоправной деятельности.