В Якутии наказаны виновники ужасного происшествия в школе

Доказательства, собранные Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю Сунтарского района. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Предварительным следствием и судом установлено, что в один из дней июля 2019 года в одном из общеобразовательных учреждений охранник со своим родным братом и ранее знакомыми гостями распивали спиртные напитки.

В ходе застолья один из гостей, используя малозначительный повод, спровоцировал с братом охранника конфликт и нанес руками и ногами множественные удары по различным частям тела. Позже подсудимый выследил убежавшего потерпевшего, пришел к нему домой, где нанес несколько ударов руками и ногами в голову и живот.

После полученных телесных повреждений потерпевший был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы, а затем санитарным рейсом доставлен в лечебное учреждение г. Якутска, где в сентябре скончался.

Обвиняемый был задержан и по ходатайству следователя по решению суда заключен под домашний арест. В ходе предварительного расследования он вину в совершенном преступлении не признал, перекладывая вину на своего знакомого.

С учетом собранных органом следствия доказательств, приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

При этом следователем приняты меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

В результате рассмотрения внесенного следователем представления два работника школы — исполняющий обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной части и сторож за ненадлежащее выполнение трудовой деятельности, выразившихся в допуске на рабочее место посторонних лиц и распитие спиртных напитков, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговоров.