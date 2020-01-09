В Якутии наказаны руководители управляющих компаний

Прокуратура Кобяйского района Якутии провела проверку по данным о бездействии управляющих организаций по сбору, вывозу жидких бытовых отходов.

Установлено, что в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране окружающей среды, об отходах производства и потребления ООО «Мастер» и ООО «Техобслуживание» не обеспечено предоставление гражданам надлежащих услуг по обслуживанию и содержанию сборников жидких бытовых отходов, что привело к их разливу.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор района внес в адрес руководителей управляющих организаций представления, а также возбудил в отношении них дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании отходов производства и потребления).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, руководители организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафа.