09.01.2020
11:03
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Общество

В Якутии наказаны руководители управляющих компаний

Прокуратура Кобяйского района Якутии провела проверку по данным о бездействии управляющих организаций по сбору, вывозу жидких бытовых отходов.  

Установлено, что в нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране окружающей среды, об отходах производства и потребления  ООО «Мастер» и ООО «Техобслуживание» не обеспечено предоставление гражданам надлежащих услуг по обслуживанию и содержанию сборников жидких бытовых отходов, что привело к их разливу.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор района внес в адрес руководителей управляющих организаций представления, а также возбудил в отношении них дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании отходов производства и потребления).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, руководители организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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