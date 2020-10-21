В Якутии наказаны перевозчики-нелегалы

Сотрудниками Госавтоинспекции МВД по РС (Я) по итогам 9 месяцев 2020 года инициативно выявлено 5 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотренных ст. 238 УК РФ, из них в 4 случаях услуги по перевозке пассажиров и багажа оказывались без соответствующего разрешения (лицензии) .

Управлением ГИБДД во взаимодействии с заинтересованными организациями и ведомствами принимаются организационные и практические меры, направленные на снижение аварийности при перевозках пассажиров по автодорогам РС (Я).

По итогам 9 месяцев 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции инициативно выявлено 5 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотренных ст. 238 УК РФ.

По выявленным фактам возбуждено 3 уголовных дела, по результатам рассмотрения которых, 3 лица привлечены к уголовной ответственности по 1 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, по 1 факту проводится проверка.

Управлением ГИБДД во взаимодействии с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) и Государственным автодорожным надзором (ВС МУГАДН) в рамках соглашений проведено 249 совместных рейдовых мероприятия.

Всего проведено 510 сплошных проверок автобусов (микроавтобусов), в рамках которых выявлено 670 правонарушений.

Справочно:

356 –нарушения режима труда и отдыха водителем;

83 – изменений в конструкцию ТС без разрешения ГИБДД;

15 – прекращена регистрация по факту эксплуатации ТС с внесенными изменениями в конструкцию ТС в нарушение требования Правил;

52 – неисправных автобусов;

18 – не прошедшими технический осмотр;

248 – незаконной предпринимательской деятельности.

29 – без лицензии.

Принятыми мерами удалось снизить количество ДТП на пассажирском транспорте.

Так, по итогам 9 месяцев 2020 г. снижено количество ДТП по вине водителей автобусов 17 (32, -47%)ДТП, в которых погибших 0 (4, -100%) и ранены 25 (49, — 49%) человек.

Снижено количество ДТП с участием нелегальных перевозчиков 10 (11, -9%) ДТП, в которых нет погибших = и ранены 13 (20, -35%) человек, в т.ч. 0 (4, -100%) несовершеннолетних.

При снижении количества ДТП с участием легковых такси 5 (6, — 16%), увеличилась тяжесть последствий: погибло 2 (0+100%) и ранено 27 (11, +145%), в т. ч. 6 (0, +100%) несовершеннолетних.

Госавтоинспекция напоминает, что в случае оказания услуги по перевозке пассажиров на транспортном средстве с выявленной неисправностью, которая угрожает жизни и здоровью пассажиров и при дальнейшей эксплуатации данного транспортного средства лицо оказывающее такие услуги будет привлечено к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ, где предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, если они: а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет; в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет.

Кроме того, надзорные ведомства далее намерены проводить системную работу по выявлению и пресечению правонарушений в сфере пассажирских перевозок с использованием автомобильного транспорта.

Просим граждан с активной жизненной позицией сообщать о фактах правонарушения допускаемых при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом по телефонам: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) тел. 8 (411 2) 45 -45-83; Отдельный батальон ДПС ГИБДД тел. 127; 47-35-69; Департамент дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) тел. 8 (411-2) 508-546; Восточно-Сибирское управлением государственного автодорожного надзора тел. 8 (411-2) 45-00-32.