В Якутии наказана корыстная дамочка

Прокуратура города Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника бюро по учету операций с заработной платой бухгалтерии одной из организаций. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимая, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений на протяжении полутора лет вносила в реестры для зачисления денежных средств ложные сведения, необоснованно увеличивая размер своих выплат.

Кроме того, ею в документы вносились заведомо ложные сведения о выплате заработной платы своим знакомым, не являющимся сотрудниками организации. После чего денежные средства перечислялись на банковскую карту, которая находилась в пользовании подсудимой.

Сумма ущерба, причиненная в результате данных преступных действий, превысила 3,5 млн рублей, из которых в ходе следствия возмещено 2,3 млн рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также суд обязал осужденную выплатить оставшуюся сумму причиненного ущерба в размере 1 270 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.