В Якутии наказана экс-начальница почты

Прокуратура Усть-Янского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника одного из отделений почтовой связи. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

В суде установлено, что подсудимая, состоя в должности начальника почтового отделения, являясь материально-ответственным лицом, используя служебное положение, из корыстных побуждений, имея свободный доступ к денежным средствам, совершила присвоение денежных средств из кассы отделения почтовой связи в размере более 700 тыс.руб. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению потратив их на погашение кредитных обязательств.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом признания вины и иных смягчающих вину обстоятельств, в том числе добровольного возмещения причиненного ущерба в ходе следствия в полном объеме, суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 250 тыс.рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.