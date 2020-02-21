В Якутии наказан руководитель типографии

Прокуратура г. Мирного провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в ООО «Мирнинская городская типография».

Установлено, что вопреки требованиям Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата работникам в сумме около 90 тыс.руб. выплачена обществом с нарушением установленных сроков.

Ранее, руководитель городской типографии за факты нарушения прав работников на получение оплаты за труд привлекался к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, в связи с этим прокуратура возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

По результатам рассмотрения административного материала директор общества привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.