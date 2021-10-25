В Якутии наказан иностранец за использование ложного документа

За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), гражданин Киргизской Республики Н. привлечен к уголовной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

В ходе проверки по информационным учетам МВД России установлено, что за период пребывания на территории Российской Федерации, гражданин Н. неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, а также санитарно-эпидемиологических норм.

В отношении гражданина Н. принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 5 лет, в соответствии с подпунктом 9 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) напоминает, что в целях пресечения преступлений, совершаемых иностранными гражданами и поддержания стабильной миграционной ситуации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2021 № 364 имеются основания для применения депортации (реадмиссии) в отношении иностранных граждан.