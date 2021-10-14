В Якутии наказан иностранец, способствовавший финансисту терроризма

Вступил в законную силу приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) о признании виновным уроженца Киргизии С., 1986 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 (Несообщение о преступлении) УК России, и назначении ему наказания в размере 30 тысяч рублей.

В данный момент следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении другого иностранного гражданина Т., обвиняемого в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК России). В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что осужденный С., был хорошо осведомлен о причастности Т. к финансированию международной террористической организации. Но несмотря на имевшуюся возможность сообщить указанную информацию в правоохранительные органы, он решил скрыть данный факт.

В ходе судебного заседания С. полностью признал вину в совершенном преступлении.