В Якутии наказан чиновник

Прокуратура города Мирного провела проверку соблюдения образовательными организациями требований бюджетного законодательства, в том числе при расходовании средств субсидий на выполнение муниципальных заданий.

Установлено, что в 2018 году между МКУ «Мирнинское районное управление образования» (далее — Мирнинское управление образования) и двумя муниципальными образовательными учреждениями района заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий.

Проверка показала, что Мирнинским управлением образования денежные средства (субсидии) перечислены образовательным учреждениям с нарушением предусмотренных соглашениями сроков.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой города возбудила в отношении начальника Мирнинского управления образования дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ – нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, условий их предоставления.

По результатам рассмотрения дела судом должностному лицу назначен административный штраф в размере 10 000 рублей.