В Якутии наказали служащих за нелюбовь к интернету

В Олекминском районе должностные лица привлечены к административной ответственности за неразмещение информации о нормотворческой деятельности.

Прокуратура Олекминского района провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства об обеспечении доступа к информации об их деятельности.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» ответственными должностными лицами 9 муниципальных образований не приняты меры по размещению на официальных сайтах принятых нормативных правовых актов, что нарушило право неопределенного круга лиц на получение информации.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура Олекминского района внесла в адрес глав муниципалитетов представления, а также возбудила в отношении ответственных должностных лиц административные производства по ч.2 ст.13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности органа местного самоуправления).

По результатам рассмотрения актов реагирования нарушения устранены, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 27 тыс. руб.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами.