В Якутии наказали коллекторов за приставучесть

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) поступило обращение о противоправных действиях коллекторского агентства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Так, заявитель указал, что от организации «Сириус Трейд» поступают множественные звонки третьему лицу, не указанному в договоре.

По фактам, изложенным в поступившем заявлении, проведена проверка. Материалами дела установлено, что третьему лицу поступали звонки и смс-сообщения по несколько раз в день с требованиями погасить задолженность. Однако родственница не давала согласия на взаимодействие с третьими лицами по вопросам ее задолженности. Таким образом, нарушены требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) рассмотрев протокол, составленный сотрудниками УФССП России по Республике Саха (Якутия), признал юридическое лицо, включенное в госреестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, виновным. ООО «Сириус Трейд» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей.

В настоящее время агентство за неоднократные нарушения в ходе взаимодействия с должниками исключено судебными приставами из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.



