В Якутии наказали главу наслега за эксплуатацию труда

Прокуратура Мегино-Кангаласского района провела проверку соблюдения трудовых прав работников администрации МО «Бютейдяхский наслег».

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса администрацией муниципального образования с семью работниками заключены гражданско-правовые договоры. Указанные лица при этом фактически выполняли трудовые функции с установленным режимом рабочего дня и отдыха, места работы, могли нести ответственность по трудовому законодательству, что свидетельствует о наличии трудовых отношений и подмене последних работодателем гражданско-правовыми.

В связи с этим прокуратура района возбудила в отношении главы наслега дело об административном правонарушении, после чего должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Нарушения прав работников устранены в ходе прокурорской проверки путем заключения с ними трудовых договоров.