В Якутии найдены фрагменты древней иконы
Фрагменты оклада древней иконы предположительно византийского периода обнаружили в селе Русское Устье Аллаиховского района республики, передает телеканал «Якутия 24».
«Икона была привезена в давние времена в местную церковь первыми русскоустьинцами. При советской власти церковь закрыли, многие иконы растащили. Мой дедушка, будучи очень верующим человеком, перевез оставшиеся оклады к себе на летний участок, чтобы сохранить. Я видела там их в детстве, но не придавала значения. Осенью 2019 года в доме обвалился потолок, и мой дядя перенес эти фрагменты в наш школьный музей», — рассказала учительница местной школы Наталья Киселева.
На основе фрагмента оклада одной из икон она вместе с учеником девятого класса решила написать научно-исследовательскую работу.
«До сих пор ученые спорят, откуда же появились первые жители в Русском Устье. Мы связали историю данной иконы с этой темой. Выдвигается несколько версий: кто-то считает, что первые русскоустьинцы бежали от Ивана Грозного, кто-то — что это выходцы из Новгорода. Мы думаем, что они и привезли эту икону с собой», — сообщила Киселева.
Она подчеркнула, что фрагмент иконы достаточно много весит и, возможно, выполнен из серебра с позолотой. На нем имеются несколько греческих цифр, а также сохранилась часть изображения плеча младенца, которого держат на руках.
«Мы проконсультировались с духовной семинарией в Якутске, там подтвердили уникальность оклада. Используя интернет-ресурсы, мы предположительно смогли определить, что икона — византийская, примерно 1170 года. На фрагменте имеется богатый узор, изображающий гроздья винограда. Чтобы полностью подтвердить, нужно провести серьезную экспертизу», — отметила педагог.
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