В Якутии найдены фрагменты древней иконы

Фрагменты оклада древней иконы предположительно византийского периода обнаружили в селе Русское Устье Аллаиховского района республики, передает телеканал «Якутия 24».

«Икона была привезена в давние времена в местную церковь первыми русскоустьинцами. При советской власти церковь закрыли, многие иконы растащили. Мой дедушка, будучи очень верующим человеком, перевез оставшиеся оклады к себе на летний участок, чтобы сохранить. Я видела там их в детстве, но не придавала значения. Осенью 2019 года в доме обвалился потолок, и мой дядя перенес эти фрагменты в наш школьный музей», — рассказала учительница местной школы Наталья Киселева.

На основе фрагмента оклада одной из икон она вместе с учеником девятого класса решила написать научно-исследовательскую работу.

«До сих пор ученые спорят, откуда же появились первые жители в Русском Устье. Мы связали историю данной иконы с этой темой. Выдвигается несколько версий: кто-то считает, что первые русскоустьинцы бежали от Ивана Грозного, кто-то — что это выходцы из Новгорода. Мы думаем, что они и привезли эту икону с собой», — сообщила Киселева.

Она подчеркнула, что фрагмент иконы достаточно много весит и, возможно, выполнен из серебра с позолотой. На нем имеются несколько греческих цифр, а также сохранилась часть изображения плеча младенца, которого держат на руках.