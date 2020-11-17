В Якутии найдена пропавшая женщина

Вчера, 16 ноября, в ОМВД России по Намскому району Якутии обратилась мать 30-летней местной жительницы и сообщила, что её дочь 5 ноября вышла из дома в с. Аппаны и до настоящего времени не дает о себе знать.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили её в селе Намцы у знакомой. Выяснилось, что всё это время она находилась в гостях у своих приятелей в Якутске и в с. Намцы. Установлено, что ранее женщина неоднократно уходила из дома.

Полиция призывает сообщать родным и близким о своем местонахождении и всегда быть на связи. Если ваше пребывание где-либо затягивается, позвоните родным, обязательно предупредите о том, что задерживаетесь!