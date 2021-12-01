В Якутии найдена пропавшая 10-летняя девочка

Сотрудниками полиции Отдела МВД России по Алданскому району при помощи неравнодушных горожан разыскана ранее пропавшая без вести 10-летняя Арина Егорова.

Девочка была найдена во время прочесывания города по квадратам, вблизи от одного из торговых центров, когда пыталась спрятаться под теплотрассой. Сейчас ребенок находится в безопасности.

Проводится проверка, результаты которой будут рассмотрены на районной комиссии по делам несовершеннолетних.