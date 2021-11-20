20.11.2021
10:49
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Экология

В Якутии найдена несчастная красавица

sdr

18 ноября 2021 г. около 11:30  недалеко от поселка Усть-Мая якутянин Игорь Воронин заметил примерзшую ко льду серую цаплю. В это время года птица должна была быть уже в Африке или в Юго-Восточной Азии. Осенние миграции серой цапли заканчиваются к октябрю. Человек решил немедленно спасти несчастную птицу, отвез ее в Усть-Майскую инспекцию государственного экологического надзора.

Цапля была доставлена в управление  ветеринарии, где был проведен клинический осмотр и лечебные мероприятия с применением витамина и антибиотика. Отметим что, cерая цапля (Аrdea cinerea Linnaeus) занесена в Красную книгу Якутии.  

В настоящее время краснокнижная красавица находится на временной передержке у  вр.и.о. руководителя Усть-Майской инспекции государственного экологического надзора Вадима Егорова. Решается вопрос о дальнейшем содержании птицы.   

Фото: Пресс-служба Минэкологии Якутии
Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии
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