В Якутии найден виновник крупного лесного пожара

Установлен причастный к пожару у села Тюбяй Сунтарского района Якутии. Дознавателем МЧС России совместно с органами внутренних дел проведена сложная работа по установлению лиц причастных к возникновению пожара у села Тюбяй Сунтарского района. В настоящее время виновник дал признательные показания, возбуждено уголовное дело

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