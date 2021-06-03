03.06.2021
12:41
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Происшествия

В Якутии найден виновник крупного лесного пожара

Установлен причастный к пожару у села Тюбяй Сунтарского района Якутии.

Дознавателем МЧС России совместно с органами внутренних дел проведена сложная работа по установлению лиц причастных к возникновению пожара у села Тюбяй Сунтарского района. В настоящее время виновник дал признательные показания, возбуждено уголовное дело

Источник: https://t.me/balabkinaov/10580
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