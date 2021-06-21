В Якутии найден виновник крупного лесного пожара

В дежурную часть полиции Верхневилюйского района поступила информация о том, что в местности «Кубалыр», расположенной в 7 км. от села Далыр обнаружен лесной пожар. Пожар удалось ликвидировать лишь через 8 дней. В результате огнем были уничтожены лесные насаждения на площади 2300 Га. Ущерб, причиненный лесному фонду составил свыше 250 000 рублей.

В ходе целенаправленных мероприятий участковыми уполномоченными Отдела МВД России по Верхневилюйскому району был установлен 44-летний местный житель, который дал пояснения. Выяснилось, что причиной возникновения пожара явилось неосторожное обращение с огнем при разведении костра.

Территориальным подразделением дознания УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».