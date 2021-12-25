В Якутии награждены участники тушения лесных пожаров

В Якутии учрежден памятный знак «Участник тушения лесных пожаров». Им награждены бригады, которые боролись с огнем в Кобяйском, Намском, Горном и других районах, где складывалась наиболее сложная пожароопасная обстановка.

В Якутии состоялась церемония награждения добровольцев, участвовавших в тушении лесных пожаров. Памятные знаки за самоотверженную и образцовую работу огнеборцам вручил первый вице-премьер республики Дмитрий САДОВНИКОВ.

По словам первого заместителя председателя правительства, в уходящем году в тушении и локализации лесных пожаров приняли участие свыше 25 тысяч человек,

«В уходящем году лесные пожары стали настоящим испытанием для всех якутян. В республике развернулась масштабная битва за тайгу, за населенные пункты. Более 25 тысяч человек – сотрудников лесопожарных формирований, работников МЧС, военных, мобилизованных местных жителей, добровольцев – объединились в мощную силу», — сказал он.

Садовников отметил, что большую роль в борьбе с огненной стихией сыграли добровольцы и мобилизованные жители, которых в этом году было свыше 16 тысяч.

«Лесные пожары, произошедшие летом, сравнимы с войной. Но, несмотря на это, мы выдержали, всем миром выйдя на борьбу с огненной стихией. Разрешите мне от имени правительства и от себя лично выразить вам за это огромную благодарность», — добавил первый вице-премьер.

Как отметили организаторы, до конца года знак участника тушения лесных пожаров, учрежденный главой региона Айсеном Николаевым, получат свыше 25 тысяч человек. Многим огнеборцам награды уже доставили, в том числе в районы республики.