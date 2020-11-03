В Якутии наградили врачей

В преддверии Дня народного единства и.о. председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО в торжественной обстановке вручил государственные награды медицинским работникам республики.

И.о. премьера отметил, что День народного единства – символ общности и преемственности традиции верой и правдой служить Родине. Сегодня вся страна и мир борется с коронавирусом, который оставляет последствия во всех сферах нашей жизни. И на передовой этой борьбы находятся работники здравоохранения.

Обращаясь к присутствующим в зале работникам здравоохранения, Андрей Тарасенко в их лице выразил благодарность всем жителям Якутии за высокую приверженность своей профессии и самоотверженный труд во благо родной республики и страны.

«В Год патриотизма, объявленный главой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ, все якутяне своей инициативой и трудом вносят вклад в процветание Якутии, объединяя силы, преодолевают вызовы нового времени и закладывают её будущее развитие», – отметил и.о. премьера республики.

Почётное звание «Заслуженный врач Республики Саха (Якутия)», «Заслуженный работник здравоохранения Республики Саха (Якутия)», грамота Главы Республики Саха (Якутия), благодарность Президента Российской Федерации, а также знак отличия «Гражданская доблесть» были присвоены 21 работнику системы здравоохранения Якутии.

С полным списком награждённых можно ознакомиться по ссылке.