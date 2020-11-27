В Якутии наградили волонтёров всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ

В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню добровольца, Центр по работе с волонтёрами Якутии проводит награждение лучших добровольцев, принимавших активное участие во всероссийской акции «Мы Вместе», стартовавшей для оказания помощи гражданам во время пандемии.

Всероссийская акция «Мы Вместе» организована общественным движением «Волонтёры-медики» и Общероссийским народным фронтом. В рамках акции региональные штабы волонтёров были открыты во всех регионах России, не стала исключением и наша республика. С 18 марта волонтёрский корпус Якутии оказал помощь более 35 000 якутянам и привлёк в свои ряды свыше 3000 добровольцев, среди которых были студенты, учителя, индивидуальные предприниматели, библиотекари, артисты и просто неравнодушные граждане.

Добровольцами проделана колоссальная работа, они не только доставляли одиноко проживающим пенсионерам бесплатные продуктовые наборы и лекарства, но и оплачивали коммунальные услуги, интернет, очищали дворовую территорию от снега, участвовали в посадке картофеля, выгуливали собак, оформляли подписку на газеты и журналы, подавали заявку на подключение кабельного телевидения.

В связи с эпидемиологической обстановкой в республике и действующими ограничительными мерами, организаторы приняли решение провести награждение волонтёров всероссийской акции «Мы Вместе» в онлайн формате. Через видеоконференцсвязь волонтёров Якутии поздравили министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Степан Саргыдаев и его первый заместитель Александр Сусоев.

В рамках награждения волонтёрам были вручены памятные медали «За бескорыстный вклад в организации акции #МыВместе», учреждённые Президентом РФ Владимиром Путиным и благодарственные письма от Федерального Агентства по делам молодёжи.

Рекордсменами по количеству отработанных заявок, поступивших от жителей республики, стали Мичилия Гурьёва, Любовь Павлова, Алина Поликарпова, Алиса Поликарпова, Ньургустана Попова, Татьяна Протопопова, Георгий Романов, Тимофей Сильвестров, Ньургун Слюгров, Влада Яркова. Они отработали свыше 500 заявок.

Волонтёры из Горного, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Мирнинского и Сунтарского улусов выполнили свыше 400 заявок.

Отдельная благодарность высказана коллективам Центра по работе с волонтёрами Якутии, Государственного театра эстрады, Национальной библиотеки РС (Я), Якутского государственного объединённого музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, Министерства культуры и духовного развития РС (Я), Министерства по физической культуре и спорта РС (Я).

Министерство по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики благодарит каждого волонтёра за неравнодушие, активную гражданскую позицию, бескорыстный вклад в развитие добровольческого движения Якутии.

В ответном слове волонтёры и представители добровольческого движения Якутии выразили большую благодарность Ил Дархану, руководству и правительству региона за постоянную поддержку и участие, оказание оперативной помощи в решении организационных вопросов.