04.10.2021
15:45
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Общество

В Якутии наградили волонтеров Добровольческого штаба по борьбе с лесными пожарами

В минувшие выходные в рамках вручения Дальневосточной премии «Неравнодушный гражданин» наградили волонтеров, принявших участие в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу Единого ресурсного центра поддержки НКО и развития гражданских инициатив.

Леонид САВВИН, Дмитрий КУПРИЯНОВ, Ирина САВВИНА, Светлана ЖИРКОВА, Тимофей СИЛЬВЕСТРОВ все лето работали на передовой в Общественном Добровольческом штабе по борьбе с лесными пожарами. Генеральный директор Единого ресурсного центра Ольга ВЕШНИКОВА поблагодарила волонтеров и вручила поощрительные подарки.

«Этим летом как раз-таки неравнодушные граждане организовали штаб по борьбе с лесными пожарами. Это действительно благородный труд. Благодарю тех, кто не спал ночами, участвовал в тушении пожаров, занимался сбором и распределением пожертвований и гуманитарной помощи. Будьте такими же неравнодушными», — сказала она.

Напомним, что Добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами работал до конца августа. Со дня создания штаба в самое пекло огня отправились более 2000 добровольцев. Помимо этого, именно здесь концентрировалась работа с населением и крупными компаниями – по сбору гуманитарной помощи, пожертвований, сбору, инструктажу и отправке волонтеров на пожары. Силами Единого ресурсного центра в штаб было привлечено около 7,5 миллионов рублей.

Источник: https://ysia.ru/v-yakutii-nagradili-volonterov-dobrovolcheskogo-shtaba-po-borbe-s-lesnymi-pozharami/
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